Погибли трое: Грузовик опрокинулся на легковушку после столкновения на трассе в Кузбассе

Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Беловском округе Кемеровской области, сообщает региональный главк МВД.

Сообщение в дежурную часть об аварии поступило около пяти утра по местному времени (01:00 мск). Предварительно установлено, что на 14-м километре дороги Белово – Коновалово – Прокопьевск водитель автомобиля "Тойота-Королла", двигаясь со стороны села Поморцево в направлении Белово, не учёл необходимый боковой интервал при обгоне и столкнулся с большегрузом "Вольво".

"После этого автомобили съехали в кювет, где "вольво" опрокинулся на "тойоту", — сообщили в ведомстве.