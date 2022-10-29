Погибли трое: Грузовик опрокинулся на легковушку после столкновения на трассе в Кузбассе
Три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового авто и грузовика
Опрокинувшийся в кювет грузовик после столкновения с легковушкой. Обложка © Telegram-канал Полиция Кузбасса
Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Беловском округе Кемеровской области, сообщает региональный главк МВД.
Сообщение в дежурную часть об аварии поступило около пяти утра по местному времени (01:00 мск). Предварительно установлено, что на 14-м километре дороги Белово – Коновалово – Прокопьевск водитель автомобиля "Тойота-Королла", двигаясь со стороны села Поморцево в направлении Белово, не учёл необходимый боковой интервал при обгоне и столкнулся с большегрузом "Вольво".
"После этого автомобили съехали в кювет, где "вольво" опрокинулся на "тойоту", — сообщили в ведомстве.
Водитель и два пассажира легковушки в возрасте 30, 33 и 40 лет скончались до приезда скорой. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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