НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 08:28

Погибли трое: Грузовик опрокинулся на легковушку после столкновения на трассе в Кузбассе

Три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового авто и грузовика

<p>Опрокинувшийся в кювет грузовик после столкновения с легковушкой. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/gumvd42/2400" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Кузбасса</a></p>

Опрокинувшийся в кювет грузовик после столкновения с легковушкой. Обложка © Telegram-канал Полиция Кузбасса

Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Беловском округе Кемеровской области, сообщает региональный главк МВД.

Сообщение в дежурную часть об аварии поступило около пяти утра по местному времени (01:00 мск). Предварительно установлено, что на 14-м километре дороги Белово – Коновалово – Прокопьевск водитель автомобиля "Тойота-Королла", двигаясь со стороны села Поморцево в направлении Белово, не учёл необходимый боковой интервал при обгоне и столкнулся с большегрузом "Вольво".

"После этого автомобили съехали в кювет, где "вольво" опрокинулся на "тойоту", — сообщили в ведомстве.

Семеро рабочих пилорамы погибли в страшном ДТП с бензовозом под Белгородом

Семеро рабочих пилорамы погибли в страшном ДТП с бензовозом под Белгородом

Водитель и два пассажира легковушки в возрасте 30, 33 и 40 лет скончались до приезда скорой. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее Лайф рассказывал, как в Ленобласти маршрутка слетела в кювет и перевернулась, погиб один человек. Маршрутка двигалась из города Подпорожье в Северную столицу.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров