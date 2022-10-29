NYT: Сотрудники Twitter вынужденно распечатали коды, опасаясь увольнения

Сотрудники Twitter были вынуждены распечатать написанные ими коды, опасаясь массовых увольнений. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, это было сделано на случай, если работникам придётся доказывать свою востребованность. Издание также сообщает, что для предотвращения внесения изменений в приложение соцсеть ввела "замораживание кода".

Twitter уже почувствовал влияние нового владельца Илона Маска. Он организовал в компании "военную комнату", чтобы разобраться в работе соцсети. Активно подключились к работе и доверенные лица бизнесмена. Например, его личный адвокат Алекс Спиро обсуждал с сотрудниками компании модерирование и юридические вопросы.

В пятницу Маск дал понять, что серьёзно настроен на развитие принадлежащей ему соцсети.

"Пусть настанут хорошие времена", — написал он.

Однако ни он, ни Twitter не стали отвечать на многочисленные вопросы в комментариях к публикации.

Ранее миллиардер заявлял о том, что у него большие планы на Twitter. Он собирается модернизировать его в "суперприложение" — в соцсеть с возможностью обмена сообщениями и платежами. Маск сказал, что назовёт это "приложение для всего".