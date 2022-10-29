МВД объявило в розыск сооснователя сообщества "Диссернет" Заякина
Журналист "Новой газеты", сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
"Заякин Андрей Викторович, 23 февраля 1981 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — сказано в записи, но по какой именно статье, не уточняется.
Напомним, в августе текущего года Андрея Заякина обвинили в финансировании экстремистов. Суд избрал ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий. На время следствия ему нельзя покидать дом с восьми вечера до восьми утра без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то, кроме близких родственников, пользоваться Интернетом, а также отправлять и получать почту.
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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Andrew V. Zayakin