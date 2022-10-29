МВД объявило в розыск сооснователя сообщества "Диссернет" Заякина

"Заякин Андрей Викторович, 23 февраля 1981 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — сказано в записи, но по какой именно статье, не уточняется.

Напомним, в августе текущего года Андрея Заякина обвинили в финансировании экстремистов. Суд избрал ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий. На время следствия ему нельзя покидать дом с восьми вечера до восьми утра без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то, кроме близких родственников, пользоваться Интернетом, а также отправлять и получать почту.