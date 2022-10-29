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29 октября, 07:13

МВД объявило в розыск блогера Максима Каца

Блогер Максим Кац* объявлен в розыск по уголовной статье, следует из данных базы МВД РФ.

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — сказано в записи, но по какой именно статье, не уточняется.

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Напомним, в июле этого года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов. Вместе с ним иноагентами были признаны блогеры Илья Яшин*, Вероника Белоцерковская*, актриса Татьяна Лазарева*, а также Руслан Шаведдинов*.

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Wikipedia / Karina Gradusova

Артур Лапсаков

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