МВД объявило в розыск блогера Максима Каца

Блогер Максим Кац* объявлен в розыск по уголовной статье, следует из данных базы МВД РФ.

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — сказано в записи, но по какой именно статье, не уточняется.

Напомним, в июле этого года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов. Вместе с ним иноагентами были признаны блогеры Илья Яшин*, Вероника Белоцерковская*, актриса Татьяна Лазарева*, а также Руслан Шаведдинов*.