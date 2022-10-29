Первая компания отказалась от рекламы в Twitter после покупки соцсети Маском

Американский автоконцерн General Motors принял решение временно приостановить рекламу в Twitter после того, как бизнесмен Илон Маск купил соцсеть. Соответствующее заявление приводит телеканал CNBC. При этом в компании подчеркнули, что продолжат использовать Twitter для работы с клиентами.