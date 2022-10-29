Первая компания отказалась от рекламы в Twitter после покупки соцсети Маском
CNBC: Компания General Motors временно приостановила рекламу в Twitter
Американский автоконцерн General Motors принял решение временно приостановить рекламу в Twitter после того, как бизнесмен Илон Маск купил соцсеть. Соответствующее заявление приводит телеканал CNBC. При этом в компании подчеркнули, что продолжат использовать Twitter для работы с клиентами.
"Мы взаимодействуем с Twitter для понимания направления платформы под новым руководством. Как обычно бывает при существенных изменениях, касающихся медиаплатформ, мы временно приостановили нашу платную рекламу", — говорится в сообщении.
Ранее рекламодатели Twitter напряглись из-за планов Маска восстановить аккаунт Дональда Трампа. Многие известные бренды решили приостановить рекламу в соцсети, если всё-таки разблокируется страница экс-президента США.
Напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку Truth. В ночь на 28 октября Маск принял руководство компанией Twitter.
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