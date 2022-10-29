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29 октября, 07:30

В Севастополе ПВО отразила все атаки БПЛА и уничтожила надводный беспилотник

Развожаев: Все атаки БПЛА в Севастополе отражены, уничтожен надводный беспилотник

Системы противовоздушной обороны в Севастополе отразили все атаки беспилотников, также военные уничтожили в акватории Чёрного моря и надводный БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уничтожение БПЛА в Севастополе. Видео © LIFE

"Сегодня начиная с 4:30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. При этом от громкого звука в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло, никто не пострадал.

Работа Севастопольской бухты по-прежнему остановлена, о возобновлении рейда власти сообщат отдельно.

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Напомним, минувшей ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Её отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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