В Севастополе ПВО отразила все атаки БПЛА и уничтожила надводный беспилотник

Системы противовоздушной обороны в Севастополе отразили все атаки беспилотников, также военные уничтожили в акватории Чёрного моря и надводный БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уничтожение БПЛА в Севастополе. Видео © LIFE

"Сегодня начиная с 4:30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. При этом от громкого звука в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло, никто не пострадал.

Работа Севастопольской бухты по-прежнему остановлена, о возобновлении рейда власти сообщат отдельно.