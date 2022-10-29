Военнослужащих Народной милиции ЛНР в украинском плену держали в клетках, избивали и унижали. Об этом заявил освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра. По его словам, у пленных были завязаны глаза, а избивавшие пытались скрыть лица.

Чупра рассказал, что издевательства происходили в военной комендатуре города Артёмовска (ДНР). Туда его и сослуживцев перевезли для допроса.

"Закрыли нас в клетке. Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть. Что хотели делали. Приходит там какой-то пьяненький, говорит: "Я джавелинщик, всё, крепитесь, сейчас всё будет". У нас же опять-таки глаза завязаны. И к нам залетают два-три человека и начинают очень жёстко избивать", — сказал фельдшер в беседе с РИА "Новости".

По его словам, пленных избивали ногами, кулаками и дубинками. Молодой человек отметил: им повезло, что они там "просто не истекли кровью".

Группа, в которой состоял Александр Чупра, попала в окружение, а после — в плен к украинцам. Раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР убили, а остальных пытали во время допросов. Он рассказал, что на пленных натравливали собаку, желая повредить гениталии, а также использовали раскалённую паяльную лампу.