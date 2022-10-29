НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 08:32
4005

В Запорожье отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС

Рогов: Отражена попытка украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС

Военные России отбили попытку украинского десанта высадиться в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов уточнил, что попытка была пресечена, а противник понёс потери и отступил. Сейчас власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.

В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

А ранее в Запорожье раскрыли места сосредоточения больших группировок ВСУ. По словам Владимира Рогова, у российской стороны есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на направлении.

Обложка ©

Telegram-канал Энергодарский связной

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров