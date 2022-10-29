В Запорожье отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС
Рогов: Отражена попытка украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Военные России отбили попытку украинского десанта высадиться в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов уточнил, что попытка была пресечена, а противник понёс потери и отступил. Сейчас власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.
А ранее в Запорожье раскрыли места сосредоточения больших группировок ВСУ. По словам Владимира Рогова, у российской стороны есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на направлении.
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