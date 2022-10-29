В Запорожье отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС

Военные России отбили попытку украинского десанта высадиться в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов уточнил, что попытка была пресечена, а противник понёс потери и отступил. Сейчас власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.