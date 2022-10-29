"Люди должны иметь право быть разными": Анфиса Чехова поддержала мультфильм с plus-size героиней

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова поддержала новую короткометражку Disney "Отражение" с первой plus-size героиней. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

Студия анонсировала выпуск мультфильма о дисморфии тела. Короткометражка рассказывает историю молодой полной балерины по имени Бьянка, которая борется с собственным отражением. При этом девочка преодолевает страх и собственные сомнения, используя внутреннюю силу, грацию и мощь. Режиссировала картину Хиллари Брэдфилд.











"Я поддерживаю эту практику, я за то, чтобы люди были разными и за то, чтобы быть счастливой в любом теле и не стесняться, и не чувствовать себя преступником за то, что ты не соответствуешь стандартам, не подвергаться буллингу в школе", — сказала Чехова.

Люди должны иметь право и возможность быть разными, распоряжаться собственным телом по-своему, как нравится, подчеркнула она. Однако телеведущая отметила, что только один мультик не поможет полным людям, особенно детям, принять себя, ведь для этого нужна глобальная перестройка в обществе, многолетняя борьба за возможность не соответствовать стандартам. И всё-таки, подчеркнула Чехова, это будет один из шагов в такую сторону.