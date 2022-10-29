Еврокомиссар допустил разморозку активов России после начала восстановления Украины

Еврокомиссия может держать замороженными золотовалютные резервы Москвы объёмом 300 млрд евро до начала восстановления Украины с участием России. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Украина хочет использовать данные средства для восстановления. С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

По словам Рейндерса, в рамках антироссийских санкций было заморожено имущество 90 человек, свыше 17 млрд евро в семи государствах, из которых 2,2 млрд — в Германии.