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29 октября, 09:03

Еврокомиссар допустил разморозку активов России после начала восстановления Украины

Еврокомиссия может держать замороженными золотовалютные резервы Москвы объёмом 300 млрд евро до начала восстановления Украины с участием России. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Украина хочет использовать данные средства для восстановления. С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

По словам Рейндерса, в рамках антироссийских санкций было заморожено имущество 90 человек, свыше 17 млрд евро в семи государствах, из которых 2,2 млрд — в Германии.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью ЕС не заморозку, а конфискацию российских активов. По её словам, эксперты определят, "где и что заморожено", после чего нужно найти или создать юридические основания для изъятия средств в пользу Киева.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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