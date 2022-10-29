Житель Подмосковья в пылу пьяной ссоры избил и задушил мать, а после сдался полиции

В Московской области 19-летний местный житель, будучи пьяным, до смерти избил мать, а затем сдался полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в минувший четверг, 27 октября, в посёлке Обухово Богородского городского округа. В полицию позвонил мужчина, который признался, что во время конфликта сильно избил и задушил 59-летнюю мать. В ходе допроса молодой человек признал вину, а также рассказал правоохранителям обстоятельства трагедии. Сейчас подозреваемый задержан, по факту случившегося возбуждено дело по статье "Убийство".

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, также мужчине будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении ведомства.