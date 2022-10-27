12-летняя девочка из Ростовской области попала на камеры за минуты до встречи с убийцей
Лайф публикует последнее видео с девочкой, убитой после похода за хлебом под Ростовом
Появились кадры с выходящей из магазина 12-летней девочкой на хуторе Тереховском Усть-Донецкого района Ростовской области, которую позже нашли убитой буквально в нескольких метрах от здания. Лайф публикует видео с камер наблюдения.
Камера сняла девочку в Ростовской области перед смертью. Видео © LIFE
Школьница выходит из продуктового магазина и прижимает к себе буханки хлеба, за которыми её отправили родители. Она оглядывается и спокойно переходит дорогу. На кадрах, кроме ребёнка, никого нет, рядом с магазином припаркован один автомобиль, но, судя по всему, водитель вышел.
Напомним, в Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку. Школьницу с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранами обнаружили в Усть-Донецком районе, на хуторе Тереховском. Девочка по просьбе родителей отправилась за хлебом в магазин, который находится в соседнем селе, но не вернулась домой. Тело ребёнка нашли недалеко от продуктового, рядом лежали две буханки.
LIFE