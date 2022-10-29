Следователи установили причастного к жестокому убийству 12-летней девочки под Ростовом

Правоохранители установили лицо, причастное к жестокому убийству 12-летней девочки в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ходе проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей", — говорится в сообщении.

Между девочкой и злоумышленником произошёл словесный конфликт, после чего ребёнку были нанесены смертельные телесные повреждения. Как сообщил источник, убийца орудовал ножом и камнем. Расследование уголовного дела продолжается. По нашим данным, родственнику погибшей также 12 лет, его уже задержали, однако он может избежать наказания.