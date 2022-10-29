Следователи установили причастного к жестокому убийству 12-летней девочки под Ростовом
В убийстве 12-летней девочки в Ростовской области заподозрили дальнего родственника
Правоохранители установили лицо, причастное к жестокому убийству 12-летней девочки в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
"В ходе проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей", — говорится в сообщении.
Между девочкой и злоумышленником произошёл словесный конфликт, после чего ребёнку были нанесены смертельные телесные повреждения. Как сообщил источник, убийца орудовал ножом и камнем. Расследование уголовного дела продолжается. По нашим данным, родственнику погибшей также 12 лет, его уже задержали, однако он может избежать наказания.
Напомним, в Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку. Школьницу с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранами обнаружили в Усть-Донецком районе, на хуторе Тереховском. Девочка по просьбе родителей отправилась за хлебом в магазин, который находится в соседнем селе, но не вернулась домой. Тело ребёнка нашли недалеко от продуктового, рядом лежали две буханки.