В Донецкой Народной Республике пленные украинские боевики часто изъявляют желание закрасить националистические татуировки, для чего обращаются за помощью. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель силовых структур ДНР.

"Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — отметил собеседник агентства.

Пленные объясняют свои просьбы осознанием неправильности националистических идей. Представитель силовых структур добавил, что за коррекцией татуировок обращаются систематически.