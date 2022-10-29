"Осознали ложность идей": Пленные украинские бойцы "перекрывают" националистические татуировки
РИА "Новости": Украинские пленные часто просят помочь с удалением националистических тату
В Донецкой Народной Республике пленные украинские боевики часто изъявляют желание закрасить националистические татуировки, для чего обращаются за помощью. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель силовых структур ДНР.
"Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — отметил собеседник агентства.
Держали в клетках и унижали: Освобождённый боец ЛНР рассказал о чудовищных пытках в украинском плену
Пленные объясняют свои просьбы осознанием неправильности националистических идей. Представитель силовых структур добавил, что за коррекцией татуировок обращаются систематически.
Ранее военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что украинские силовики жестоко издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске.
Новости
ТАСС / Сергей Бобылев