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29 октября, 09:42

Экс-подполковник США Дэвис потребовал от Белого дома объяснить переброску войск в Европу

Американские власти должны объяснить, почему НАТО во главе с Вашингтоном по сей день продолжает наращивать присутствие военной группировки в Восточной Европе, а также размещать войска на границе с Украиной. Соответствующее заявление сделал обозреватель издания 19FortyFive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Офицер отметил, что, несмотря на слова президента США Джо Байдена о том, что американские солдаты не присутствуют на полях сражений на Украине, власти всё же отправили сотни тысяч бойцов в страны Восточной Европы. Кроме того, параллельно с этим проходят учения авианосца в Адриатическом море.

"Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу, зачем это всё?" — недоумевает обозреватель издания.

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Экс-подполковник подчеркнул, что участие американцев в конфликте на Украине идёт вразрез с интересами национальной безопасности Штатов. Подобные решения Белого дома ведут только к эскалации и потенциальной ядерной войне, отметил он.

Накануне стало известно, что Пентагон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов. В него, в частности, вошли ракеты для РСЗО HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему, а также четыре спутниковые антенны для связи.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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