Зачем США хотят отправить на Украину элитную дивизию "Кричащие орлы" Оглавление Последние новости спецоперации на Украине Кричащие орлы США Где находятся базы НАТО в Европе В Киеве считают, что переброшенные в Румынию десантные части США могут прийти на помощь ВСУ, но подразделение рискует не только погибнуть, но и спровоцировать более глобальные события. 23070 23070 Фото © Getty Images / ALEXANDRA RADU / Anadolu Agency

Последние новости спецоперации на Украине

27 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рейгана Пол Робертс заявил, что Российская армия уничтожит 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США "Кричащие орлы", если она окажется на территории Украины.

Ранее американский телеканал CBS News сообщил о том, что США разместили на территории Румынии контингент под предлогом участия в военных учениях "Орёл правосудия – 2022" (Justice Eagle 22.II).

"Кричащие орлы" в Румынии. Фото © Getty Images / ALEXANDRA RADU / Anadolu Agency

Ветераны подразделения — генерал Джон Любас и полковник Эдвин Маттаидес — в интервью CBS News заявили, что военные прибыли охранять территорию НАТО, а в случае эскалации конфликта или нападения на альянс готовы отправиться на Украину.

И здесь проходит тонкая грань. Ряд экспертов считает, что России обострение конфликта на Украине не нужно, а для американской армии оно и вовсе может оказаться губительно. По мнению обозревателя издания Al Mayadeen Ахмада Хаджи Али, размещение "Кричащих орлов" — признак начала третьей мировой. Однако многие военные эксперты считают, что история с 101-й дивизией слишком раздута украинскими и западными СМИ, остальные поддаются панике.

Кричащие орлы США

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101-я воздушно-десантная дивизия была сформирована в 1942 году. На шевронах подразделения в соответствии с названием изображён кричащий орёл. Подразделение принимало участие в ряде операций Второй мировой, в их числе — высадка союзников в Нормандии.

В 50–60-х Правительство США использовало "Кричащих орлов" для подавления уличных беспорядков, включая нашумевшие бунты в Детройте 1967 года, когда погибло 43 гражданских и было ранено ещё 467 человек. Во времена войны во Вьетнаме "Кричащие орлы" считались второй по счёту дивизией армии США. Один из ярких эпизодов с их участием — сражение за высоту "Гамбургер", о котором также сняли фильм.

"Кричащие орлы" совершили первые выстрелы, с которых началась операция "Буря в пустыне". Во время Афганской кампании они активно участвовали в операции "Анаконда". Во время вторжения в Ирак "Кричащие орлы" штурмовали города Кербела и Наджаф. В 2006 году последние части 101-й дивизии покинули Ирак и в основном базировались на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.

"Кричащие орлы" на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Фото © Getty Images / Brett Carlsen

"Кричащие орлы" наряду с 82-й воздушно-десантной дивизией и 75-м полком рейнджеров составляют Силы быстрого развёртывания США. Основная задача таких подразделений — оперативное начало боевых действий в случае возникновения кризисных ситуаций на европейских театрах военных действий, а если что — и за их пределами. Но, кроме операций в Ираке и Афганистане, в боевых действиях подразделение не участвовало. Зато активно снималось в фильмах Майкла Бэя "Трансформеры", ради чего полноценное боевое крыло сняли с боевого дежурства внутри страны.

Организационно "Кричащие орлы" включают в себя несколько групп: завербованный персонал, командный состав. Интересно, что с 1957 по 1962 год 101-я дивизия относилась к "пентамическим", то есть нацеленным для ведения боевых действий в условиях применения ядерного оружия. В связи с этим у некоторых аналитиков возникают предположения, что Пентагон будто бы решил вспомнить опыт прошлых десятилетий именно сейчас, когда мировая обстановка по накалу приближается к Карибскому кризису и разговорами о ядерном оружии инфопространство буквально кишит.

Где находятся базы НАТО в Европе

Фото © Getty Images / Omar Marques

Подразделения 101-й дивизии размещены не только в Румынии, но и в Болгарии, Венгрии и Словакии. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Кричащие орлы" в настоящий момент далеки от того, чтобы куда бы то ни было выступать, а уж тем более идти в бой вместе с ВСУ.

101-я дивизия получила временную дислокацию на территории Румынии. То есть у них на ротационной основе различные дивизии базируются в Румынии, Польше, Прибалтике. Но это всё сейчас распиарили, что она специально туда пришла. Румыния — это хаб, через который 101-я дивизия может переместиться, скажем, на Ближний Восток. И там они не полным составом, там только часть их подразделения. Там сейчас, скорее всего, даже полка не наберёшь, вероятно, просто батальон обеспечения. Да, в случае чего они могут там собраться в более полном составе, но пока не собрались, чтобы что-то там на Украине делать. Украинские пропагандисты раздули это всё, отсюда и шумиха Алексей Леонков Военный эксперт

К тому же 101-я дивизия, точнее её часть (по некоторым данным, 4,7 тысячи человек при общей численности в 15–16 тысяч), стоит не совсем на границе с Украиной. Батальон обеспечения расквартирован в военной части сектора международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, в 20 километрах от морского порта Констанца. Оттуда до ближайшего украинского порта Измаила — 112 километров, до Одессы —­ 265, до Тирасполя — 285. Основной боевой вертолёт американской армии AH-64 преодолеет это расстояние примерно за полтора часа, но сразу же попадёт в поле зрения ВС РФ, а скоростному десантному катеру для этого понадобится не менее трёх-пяти часов.

Можно предположить, что даже если "Кричащие орлы" готовы "в случае чего" включиться в украинский конфликт, Россия также готова "в случае чего" принять меры. Стремительно выступить у американских десантников точно не получится. Можно вспомнить, чем весной закончилась организованная Западом попытка эвакуации "Азова" по воздуху из Мариуполя — сбитыми вертолётами и позорной сдачей в плен.

"Кричащие орлы" в Румынии и Болгарии не обеспечены поддержкой танков, авиации и артиллерии. Их задача не штурмовать города и укрепрайоны, а действовать налегке в тылу противника.

По мнению военных экспертов, в случае вторжения на территорию Украины 101-я дивизия США станет лёгкой мишенью для российской артиллерии. Универсальность американских десантников никто не отменял, но конфликт на Украине давно пересёк ту черту, когда можно посоревноваться в манёврах.

В любом случае прямое вмешательство американского десанта в конфликт на стороне Украины для США не просто нежелательно, но и невозможно. Потому что, если "Кричащие орлы" будут разбиты ВС РФ, Вашингтону придётся как-то на это отвечать. А вступление в прямой конфликт с Россией на фоне обострения отношений с Китаем выглядит для США настоящим самоубийством. Америка ещё способна помогать Украине, но только в той форме, которая позволяет ей держать хрупкое равновесие.

Фото © Getty Images / David Turnley / Corbis / VCG Решатся ли США на отправку десантников на Украину? 0 Решатся Не решатся Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев