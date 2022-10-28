Как РЛС "Ночного охотника" помогла уничтожить солдат ВСУ и румынских наёмников под Сватовом Оглавление Наступление ВСУ в Сватове Боевые вертолёты России Срыв наступления ВСУ на Сватовском направлении Вертолёты Ми-28 и Ка-52 действуют в зоне СВО с 24 февраля, однако новая тактика точечного поражения из-за укрытия применялась впервые. 30018 30018 Обложка © Shutterstock

Наступление ВСУ в Сватове

25 октября части 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ при участии румынских наёмников из "Иностранного легиона" и бойцов нацбата "Кракен" попытались прорвать позиции ВС РФ под городом Сватово сразу по трём направлениям. Утром во вторник три боевые группы ВСУ выдвинулись в районе Табаевки, Лозовой, а также на стыке Куземовки и Берестового.

Первую группу уничтожила российская артиллерия по координатам, указанным беспилотником. Вторая группа, состоявшая из румынских наёмников, поплатилась за нарушение режима тишины. Её продвижение засекла станция РЭБ "Палантин", после чего по противнику были применены 152-мм орудия 2С19 "Мста-С".

Однако ВСУ сделали ставку на третью, самую крупную группу, действовавшую в лесной части Куземовки и Берестового. Её костяк составил 22-й батальон теробороны Харьковской области и разведрота 92-й бригады. Однако подразделения, усиленные двумя танками Т-64БВ, двумя бронетранспортёрами M113 и двумя югославскими БМП М-80, не успели вступить в полноценный бой, так как после удара артиллерии по позициям ВСУ ударили вертолёты Ми-28НМ и Ка-52.

Боевые вертолёты России

Ми-28НМ и Ка-52 очень манёвренные машины, недосягаемые для вражеских ПВО. Как правило, подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств ПВО противника. Боевые вертолёты дезориентируют его, прикрывают наступающие подразделения, деактивируют минные поля, обеспечивают коридоры для штурмовых групп.

Они могут работать с площадок. Их задача — подскочить с этих площадок и поразить ту цель, которая не ожидает удара. Это такой гибкий инструмент в умелых руках Алексей Леонков Военный эксперт

Ми-28НМ — это модернизированная с учётом боевого опыта в Сирии версия Ми-28Н "Ночного охотника". Иногда пилоты называют его "Николаем Михайловичем", но официально аббревиатура НМ расшифровывается как "ночной модернизированный". Он отличается усовершенствованной бронёй, защищающей экипаж от снарядов и бронебойных пуль, двигателем ВК-2500П с обновлённой системой автоматического управления FADEC и противопожарной защитой, а также новой прицельно-поисковой системой. Но, пожалуй, главная изюминка "суперохотника" заключается в его надвтулочном радиолокаторе Н025.

Если посмотреть на фотографию Ми-28НМ, можно обратить внимание на некий шар, расположенный над несущим винтом машины. Это РЛС Н025. По сути, шарик — защитный кожух, который прикрывает антенну от ударов, но пропускает радиоволны. У каждого боевого вертолёта есть РЛС, но обычно эти устройства крепят в носовой части. Установка такого устройства в носу расширяет боевые возможности машины лишь частично — обзор обеспечивается лишь на угол в 120 градусов. Надвтулочная РЛС Н025 на Ми-28НМ обеспечивает круговой обзор.

Вертолёт Ми-28 с РЛС Н025. Фото © Минобороны России

Этот "cтеклянный шар" фиксирует и определяет направление движения подвижных объектов на земле, позволяет вести поиск и сортировку целей. Дальность действия надвтулочной РЛС Н025 составляет 20 километров. С его помощью вертолёт может зависнуть над небольшой горой, обнаружить цели и поразить их либо самостоятельно, либо передать данные на другие машины, например ударные вертолёты Ка-52.

Срыв наступления ВСУ на Сватовском направлении

Уникальный радар должен был появиться на этом вертолёте ещё в 90-х. Его разработка была ответом на появление в США и НАТО большого количества техники с высокоточным вооружением, способным уничтожать ударные вертолёты. Изначально дальность действия РЛС должна была составить 50 километров, однако позднее от идей "суперрадара" отказались: его включение делало Ми-28 уязвимым для комплексов ПВО средней дальности. При этом после начала спецоперации на Украине подход к дистанционному поражению целей Ми-28НМ не изменился.

Изменилась схема выполнения боевой задачи: вместо сверхдальнего радара экипажи боевых вертолётов начали использовать дальнобойные ракеты "Изделие 305". Их наведение на цель осуществляется с точностью до нескольких сантиметров, что исключает ложное срабатывание и отказ при стрельбе по защищённым целям вроде танков или командных пунктов.

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э ("Изделие 305"). Фото © ТАСС / Владислав Карпов

РЛС Н025 действует в нескольких радиочастотных диапазонах и может обрабатывать информацию по многим каналам одновременно. Это увеличивает точность измерения координат целей и параметров препятствий.

Благодаря этой РЛС вертолёты могут наносить удары с закрытой позиции. Они обнаруживают цель, подсвечивают, запускают ракету. Ракета летит — поражает. При этом вертолёты остаются невидимыми для противника Алексей Леонков Военный эксперт

25 октября Ми-28НМ и Ка-52 действовали в паре. "Ночной охотник" с помощью "стеклянного шара" обнаружил спрятанную в лесу технику 22-го батальона теробороны и разведроты 92-й бригады, передал координаты цели вертолёту Ка-52, а после после удара "Аллигаторов" по нападавшим отработала российская артиллерия.

Таким образом, самая мощная атака противника, выдвинувшегося в районе Куземовки и Берестового, была успешно отражена. 22-му батальону теробороны и разведроте 92-й бригады ВСУ пришлось отступить с большими потерями.

Вертолёт Ми-28НЭ. Фото © ТАСС / Владислав Карпов Нужно ли вооружать ударные вертолёты дальнобойными ракетами? 0 Нужно Не нужно Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев