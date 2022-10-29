Нарусова назвала ложью сообщения об уходе с поста сенатора
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что все сообщения о том, что она якобы планирует оставить место в верхней палате парламента, являются ложью. Об этом она сказала в беседе с РИА "Новости".
"Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это", — отметила парламентарий.
Стоит отметить, что подобные заявления стали появляться в Сети после отъезда дочери Нарусовой — известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Напомним, что она уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев