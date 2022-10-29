Нарусова назвала ложью сообщения об уходе с поста сенатора

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что все сообщения о том, что она якобы планирует оставить место в верхней палате парламента, являются ложью. Об этом она сказала в беседе с РИА "Новости".

"Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это", — отметила парламентарий.