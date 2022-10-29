Картина New York City I абстракциониста Мондриана 77 лет выставлялась в перевёрнутом виде
Картина под названием New York City I голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана на протяжении 77 лет выставлялась перевёрнутой. Об этом сообщил журнал ARTnews со ссылкой на куратора Музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанну Мейер-Бюзер.
Работа была создана в 1941 году. Картина представляет собой композицию из пересекающихся перпендикулярных красных, жёлтых, синих и чёрных лент на белом фоне. В 1945 году New York City I впервые выставили в Музее современного искусства в Нью-Йорке, но через 35 лет полотно перевезли в Дюссельдорф.
"Утолщение сетки должно быть вверху, как тёмное небо. <…> Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что это очень очевидно. Я на 100% уверена, что картина неправильная", ― приводит The Guardian слова куратора.
Она отметила, что сейчас уже невозможно точно сказать, кто именно совершил ошибку. Кроме того, даже при всех доказательствах, что картина висит вверх ногами, она продолжит выставляться в прежнем виде.
Ранее экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах. После случившегося пришлось закрыть музейный зал. Но это уже не первое покушение на предметы искусства, совершённое активистами Just Stop Oil. Ранее Лайф сообщал о том, что они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, а также фасад автосалона Aston Martin. Кроме того, пострадала картина Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, картина Клода Моне в музее Барберини и фигура Карла III в музее Тюссо.