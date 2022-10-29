Картина New York City I абстракциониста Мондриана 77 лет выставлялась в перевёрнутом виде

Картина под названием New York City I голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана на протяжении 77 лет выставлялась перевёрнутой. Об этом сообщил журнал ARTnews со ссылкой на куратора Музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанну Мейер-Бюзер.

Работа была создана в 1941 году. Картина представляет собой композицию из пересекающихся перпендикулярных красных, жёлтых, синих и чёрных лент на белом фоне. В 1945 году New York City I впервые выставили в Музее современного искусства в Нью-Йорке, но через 35 лет полотно перевезли в Дюссельдорф.

"Утолщение сетки должно быть вверху, как тёмное небо. <…> Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что это очень очевидно. Я на 100% уверена, что картина неправильная", ― приводит The Guardian слова куратора.