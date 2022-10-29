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Опубликовано 29 октября 2022, 10:18

Российских десантников наградили за мужество и героизм в зоне спецоперации

Бойцы Воздушно-десантных войск России, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине, удостоились государственных наград. Скромную церемонию провёл заместитель командующего ВДВ генерал-майор Виктор Купчишин. Он поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач и пожелал им скорейшего возвращения домой. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Кадры награждения российских десантников прямо с передовой. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Медаль "За отвагу" получил, находясь в Гостомеле (Киевская область. — Прим. Лайфа). Поехал туда добровольцем, выполнял задачи вместе с миномётной батареей, занимался подвозом лекарств и продовольствия", — поделился старшина батареи Андрей.

Проявившим мужество и отвагу в ходе боевых действий, десантникам в частности, вручили медали "За отвагу", ордена Суворова и Жукова, знаки отличия Георгиевский крест IV степени.

Показана работа связистов ЦВО, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации
Показана работа связистов ЦВО, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает командующим группировками войск вручать награды от его имени на передовой. В документе также подчёркивается, что глава государства поручил Минобороны определить порядок вручения госнаград.

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Telegram / Zvezdanews

Наталья Исакова
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