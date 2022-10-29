Российских десантников наградили за мужество и героизм в зоне спецоперации

Бойцы Воздушно-десантных войск России, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине, удостоились государственных наград. Скромную церемонию провёл заместитель командующего ВДВ генерал-майор Виктор Купчишин. Он поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач и пожелал им скорейшего возвращения домой. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Кадры награждения российских десантников прямо с передовой. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Медаль "За отвагу" получил, находясь в Гостомеле (Киевская область. — Прим. Лайфа). Поехал туда добровольцем, выполнял задачи вместе с миномётной батареей, занимался подвозом лекарств и продовольствия", — поделился старшина батареи Андрей.

Проявившим мужество и отвагу в ходе боевых действий, десантникам в частности, вручили медали "За отвагу", ордена Суворова и Жукова, знаки отличия Георгиевский крест IV степени.