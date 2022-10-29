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29 октября, 10:22

В России впервые выпустили военных лётчиц

Краснодарское авиационное училище лётчиков им. Серова впервые в России выпустило женщин – военных лётчиц, сообщила журналистам пресс-служба Минобороны России. Девушек поздравил глава ведомства Сергей Шойгу, подчеркнув, что более половины из них окончили обучение с отличием.

"Вы славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далёкие времена, когда женщины-лётчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь", — сказал он.

На девушек возложена большая ответственность, ведь они первые выпускницы-лётчицы. По словам Шойгу, теперь они являются ориентиром для тех представительниц прекрасного пола, которые решат последовать их примеру.

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Первый набор девушек в Краснодарское авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова состоялся в 2017 году. Тогда в учреждение поступило 16 девушек, они приняли присягу 30 сентября.

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Kubnews.ru / Юрий Ходзицкий

Светлана Оперук

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