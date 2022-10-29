В России впервые выпустили военных лётчиц

Краснодарское авиационное училище лётчиков им. Серова впервые в России выпустило женщин – военных лётчиц, сообщила журналистам пресс-служба Минобороны России. Девушек поздравил глава ведомства Сергей Шойгу, подчеркнув, что более половины из них окончили обучение с отличием.

"Вы славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далёкие времена, когда женщины-лётчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь", — сказал он.

На девушек возложена большая ответственность, ведь они первые выпускницы-лётчицы. По словам Шойгу, теперь они являются ориентиром для тех представительниц прекрасного пола, которые решат последовать их примеру.