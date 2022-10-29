Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня проходит очередной обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаём в основном вээсушников", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его данным, украинская сторона передаст России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР. В Киеве пока никак не комментировали данную информацию.