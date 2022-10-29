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29 октября, 11:18

Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня проходит очередной обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаём в основном вээсушников", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его данным, украинская сторона передаст России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР. В Киеве пока никак не комментировали данную информацию.

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Подмена списков и не только: Раскрыты ухищрения Украины для обмена пленных из "особой касты азовцев"

Ранее Лайф сообщал, что в результате обмена с Киевом в Россию вернулось 110 россиян, среди которых 72 моряка. В Минобороны РФ отметили, что украинской стороне передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова

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