Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50
Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня проходит очередной обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50.
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаём в основном вээсушников", — написал Пушилин в телеграм-канале.
По его данным, украинская сторона передаст России, в частности, семь военнослужащих из ДНР и двух — из ЛНР. В Киеве пока никак не комментировали данную информацию.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обмена с Киевом в Россию вернулось 110 россиян, среди которых 72 моряка. В Минобороны РФ отметили, что украинской стороне передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в России.
ТАСС / Валерий Шарифулин