В Белгороде запустили флешмоб с признаниями в любви к ПВО

В Белгороде запустили новый флешмоб с толстовками, на которых изображена аббревиатура ПВО и большое сердце. Акцию организовали хореографы местной студии современного танца "Dance Хаос". Они рассказали Лайфу, что таким образом решили поддержать российских военнослужащих, которые защищают город и страну.

В Белгороде запустили флешмоб в поддержку ПВО. Видео © LIFE

Девушки отметили, что они благодарны российским военным, которые охраняют город от атак ВСУ при помощи ПВО. Изначально им было страшно слышать громкие звуки, но со временем они привыкли и поняли, что это происходит ради их защиты.

"В последнее время у нас было очень шумно и громко. Каждый житель Белгорода и области понимает, что благодаря работе ПВО мы все в целости и сохранности. Так этот флешмоб и родился. Вообще, это акт благодарности. Это такое наше, девчачье "спасибо", — рассказала хореограф, руководитель студии "Dance Хаос" Ксения Медведева.

Девушки поделились, что идея акции пришла к ним случайно во время одной из бесед.

"Мы с девочками собрались и обсуждали насущные темы. И подумали, что нам надо как-то поддержать наших ребят. Придумали, что надо поддержать ребят ПВО, так у нас и родилась идея", — поделилась педагог дополнительного образования Анна Зайцева.