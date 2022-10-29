В Белгороде запустили флешмоб с признаниями в любви к ПВО
Белгородские хореографы запустили акцию в поддержку военных и системы ПВО
В Белгороде запустили новый флешмоб с толстовками, на которых изображена аббревиатура ПВО и большое сердце. Акцию организовали хореографы местной студии современного танца "Dance Хаос". Они рассказали Лайфу, что таким образом решили поддержать российских военнослужащих, которые защищают город и страну.
В Белгороде запустили флешмоб в поддержку ПВО. Видео © LIFE
Девушки отметили, что они благодарны российским военным, которые охраняют город от атак ВСУ при помощи ПВО. Изначально им было страшно слышать громкие звуки, но со временем они привыкли и поняли, что это происходит ради их защиты.
"В последнее время у нас было очень шумно и громко. Каждый житель Белгорода и области понимает, что благодаря работе ПВО мы все в целости и сохранности. Так этот флешмоб и родился. Вообще, это акт благодарности. Это такое наше, девчачье "спасибо", — рассказала хореограф, руководитель студии "Dance Хаос" Ксения Медведева.
Девушки поделились, что идея акции пришла к ним случайно во время одной из бесед.
"Мы с девочками собрались и обсуждали насущные темы. И подумали, что нам надо как-то поддержать наших ребят. Придумали, что надо поддержать ребят ПВО, так у нас и родилась идея", — поделилась педагог дополнительного образования Анна Зайцева.
Организаторы добавили, что они выбрали для флешмоба именно толстовки, поскольку сейчас становится холодно. А это удобный и тёплый элемент одежды. Девушки рассказали, что их идею уже поддержали местные жители: толстовки купили как минимум десять человек и люди продолжают интересоваться ими.
Ранее Лайф писал о том, что в небе над Белгородом несколько дней работала система ПВО. Также сообщалось, что часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. А осколки другого рухнули на территорию местного лицея. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. А при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате чего есть раненые и погибшие.
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