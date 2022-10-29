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29 октября, 10:37

NASA опубликовало ещё одно фото "Столпов Творения" с телескопа "Джеймс Уэбб"

<p>Новое фото "Столпов Творения". Обложка © <a href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/haunting-portrait-nasa-s-webb-reveals-dust-structure-in-pillars-of-creation" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Новое фото "Столпов Творения". Обложка © NASA

Космический телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") сделал новый снимок "Столпов Творения" — скопления межзвёздного газа и пыли в центральной части туманности Орёл. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новое фото было сделано с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), который идеально подходит для наблюдения за облаками газа и пыли в мельчайших деталях. Учёные считают, что изображение особенно пригодится при изучении более молодых звёзд, которые ещё не разрушили скопление материала вокруг себя. На снимке они видны яркими малиновыми точками, а вот звёздочки с голубым свечением уже поглотили большую часть пыли вокруг себя.

"Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел этот жуткий, чрезвычайно пыльный вид "Столпов Творения" в среднем инфракрасном диапазоне, показав нам новый взгляд на знакомый ландшафт", — говорится в сообщении на сайте, где опубликован снимок.

NASA опубликовало снимок "безумно улыбающегося" Солнца

NASA опубликовало снимок "безумно улыбающегося" Солнца

Чуть больше недели назад NASA опубликовало первый снимок "Столпов творения". Исследователи считают, что полученные фотографии откроют новые границы в изучении звёздообразования. Также в NASA напомнили, что телескоп "Хаббл" (предшественник "Уэбба") уже делал кадры "Столпов творения" в 1995 и 2014 годах.

Наталья Исакова

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