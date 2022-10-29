NASA опубликовало ещё одно фото "Столпов Творения" с телескопа "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") сделал новый снимок "Столпов Творения" — скопления межзвёздного газа и пыли в центральной части туманности Орёл. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новое фото было сделано с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), который идеально подходит для наблюдения за облаками газа и пыли в мельчайших деталях. Учёные считают, что изображение особенно пригодится при изучении более молодых звёзд, которые ещё не разрушили скопление материала вокруг себя. На снимке они видны яркими малиновыми точками, а вот звёздочки с голубым свечением уже поглотили большую часть пыли вокруг себя.

"Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел этот жуткий, чрезвычайно пыльный вид "Столпов Творения" в среднем инфракрасном диапазоне, показав нам новый взгляд на знакомый ландшафт", — говорится в сообщении на сайте, где опубликован снимок.