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29 октября, 11:00

Губернатор Развожаев: Целью атаки ВСУ в Севастополе были военные объекты флота

Вооружённые силы Украины в ходе сегодняшней атаки в Севастополе пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее", — сказал он.

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Напомним, минувшей ночью Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Её отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано. Губернатор уточнил, что системы ПВО отразили все атаки беспилотников, также военные уничтожили в акватории Чёрного моря и надводный БПЛА.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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