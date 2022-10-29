Губернатор Развожаев: Целью атаки ВСУ в Севастополе были военные объекты флота

Вооружённые силы Украины в ходе сегодняшней атаки в Севастополе пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее", — сказал он.