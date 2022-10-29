В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Севастополе

Атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершил киевский режим, используя, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 04:20 киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", — сказано в записи ведомства.

В результате принятых оперативных мер корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели, подчеркнули в Минобороны.