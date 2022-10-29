НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 10:58
3344

В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Севастополе

Минобороны: Киев задействовал 16 воздушных и морских беспилотников при атаке в Севастополе

Атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершил киевский режим, используя, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 04:20 киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", — сказано в записи ведомства.

В результате принятых оперативных мер корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели, подчеркнули в Минобороны.

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил он.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров