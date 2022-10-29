В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Севастополе
Минобороны: Киев задействовал 16 воздушных и морских беспилотников при атаке в Севастополе
Атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершил киевский режим, используя, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Сегодня в 04:20 киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", — сказано в записи ведомства.
В результате принятых оперативных мер корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели, подчеркнули в Минобороны.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил он.
ТАСС / Владимир Смирнов