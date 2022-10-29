Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках"

"По имеющейся информации, представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, которые в настоящее время находятся в Очакове Николаевской области. Там они, по данным оборонного ведомства, как раз и проводили обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.