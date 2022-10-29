Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках"
За диверсиями на "Северных потоках" стоят представители британских ВМС. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"По имеющейся информации, представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, Конашенков подчеркнул, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, которые в настоящее время находятся в Очакове Николаевской области. Там они, по данным оборонного ведомства, как раз и проводили обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
Forsvaret.dk