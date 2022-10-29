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29 октября, 11:08

Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках"

За диверсиями на "Северных потоках" стоят представители британских ВМС. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"По имеющейся информации, представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, которые в настоящее время находятся в Очакове Николаевской области. Там они, по данным оборонного ведомства, как раз и проводили обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.

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Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.

Обложка ©

Forsvaret.dk

Наталья Исакова

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