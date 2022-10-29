МО: Атакованные Киевом корабли ЧФ обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины
Подвергшиеся атаке в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота обеспечивали безопасность зернового коридора, по которому шёл вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил он.
VK / Минобороны России