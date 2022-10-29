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29 октября, 11:02

МО: Атакованные Киевом корабли ЧФ обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины

Подвергшиеся атаке в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота обеспечивали безопасность зернового коридора, по которому шёл вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Севастополе

В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Севастополе

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил он.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков

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