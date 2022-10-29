МО: Атакованные Киевом корабли ЧФ обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины

Подвергшиеся атаке в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота обеспечивали безопасность зернового коридора, по которому шёл вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении ведомства.