Депутат Гурулёв назвал архиважной помощь бойцам спецоперации от обычных россиян
Помощь граждан России, которые, в частности, шьют одежду и носки для бойцов, участвующих в спецоперации, очень важна и в первую очередь для тех, кто сейчас находится в окопах. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне, лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире шоу "Дайте сказать!".
Гурулёв поддержал помощь мобилизованным, которую оказывают обычные россияне. Видео © LIFE
"Это архиважно. Это важно не только военным, это важно тем, кто ждёт этих военных у нас здесь дома. Когда они видят, что всё общество консолидировалось и каждый, кто может, по крупицам туда таскает", — сказал парламентарий.
Он напомнил, что в Великую Отечественную войну "скидывались" все, покупали самолёты и танки, и каждый регион этим гордится.
"Понятно, что любому приятно получить вязаные носки или, я извиняюсь, свитер, да? Но любому крайне приятно, что его не забыли, что он в окопе не просто так бьётся с врагом. Вот это самое главное. И ещё раз повторю, и тем, кто сегодня их ждёт, и матерям, и жёнам, и детям", — добавил депутат.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Гурулёв рассказал, не станет ли столкновение с НАТО началом ядерного апокалипсиса, какое ещё оружие припасено у нашей армии и чем может обернуться потенциальная угроза Калининграду. Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Напомним, во многих регионах страны люди стали помогать мобилизованным. Так, например, в Челябинске ветклиника собирает собачью шерсть, чтобы вязать одежду и пояса, в Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут носки и свитера для бойцов, а в Перми мобилизованный педиатр вернулся домой и организовал сбор помощи призванным. Накануне, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены.
Кадр видео LIFE