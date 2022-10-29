Депутат Гурулёв назвал архиважной помощь бойцам спецоперации от обычных россиян

Помощь граждан России, которые, в частности, шьют одежду и носки для бойцов, участвующих в спецоперации, очень важна и в первую очередь для тех, кто сейчас находится в окопах. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне, лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире шоу "Дайте сказать!".

Гурулёв поддержал помощь мобилизованным, которую оказывают обычные россияне. Видео © LIFE

"Это архиважно. Это важно не только военным, это важно тем, кто ждёт этих военных у нас здесь дома. Когда они видят, что всё общество консолидировалось и каждый, кто может, по крупицам туда таскает", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в Великую Отечественную войну "скидывались" все, покупали самолёты и танки, и каждый регион этим гордится.

"Понятно, что любому приятно получить вязаные носки или, я извиняюсь, свитер, да? Но любому крайне приятно, что его не забыли, что он в окопе не просто так бьётся с врагом. Вот это самое главное. И ещё раз повторю, и тем, кто сегодня их ждёт, и матерям, и жёнам, и детям", — добавил депутат.