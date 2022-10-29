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29 октября, 11:37

Почти каждая вторая россиянка была на рыбалке хотя бы один раз за последние пять лет

Почти 80% жителей России признались, что любят рыбалку

Восемь из десяти россиян (79%) признались, что любят рыбалку, причём в это число входят как заядлые представители этого спорта или те, кто лишь иногда занимаются им, так и только мечтающие посидеть с удочкой на берегу водоёма. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении Лайфа. Специалисты опросили 1600 совершеннолетних жителей 53 регионов России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

"Большинству россиян (79%) нравится рыбалка. 28% жителей России за последние пять лет ходили на рыбалку много раз, ровно столько же (28%) — один или несколько раз, а ещё 22% не рыбачили, хотя очень бы этого хотели", — говорится в исследовании.

Причём к настоящим любителям рыбалки относятся россияне в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и молодёжь до 24 лет (61%). Самыми активными представителями этого вида спорта являются жители Южного (65%), Центрального (59%), Северо-Западного и Приволжского федеральных округов (55%). А вот менее активно занимаются им россияне из регионов Северного Кавказа (49%).

"Наиболее яркое желание порыбачить проявляют россияне старшего возраста. Среди респондентов старше 55 лет почти треть (31%) испытывают желание сходить на рыбалку, несмотря на то что в последние годы им этого сделать не удавалось", — установили аналитики.

И хотя рыбалка считается в России мужским (70%) видом досуга, женщины тоже не прочь посидеть с удочкой на берегу. Так, почти каждая вторая россиянка (44%) за последние пять лет как минимум один раз ходила на ловлю рыбы. Но на этом не всё: 25% респондентов среди женщин заинтересовались таким времяпровождением.

Причём аналитики выяснили, что интерес к рыбалке совершенно не зависит от уровня образования или от занятости. Так, более половины (56%) россиян с дипломами из вузов и без них хотя бы раз за последние пять лет проводили время у водоёма с удочкой. Хотя есть и те, кто безразличен к такому виду досуга (21%). Причём среди респондентов, которые не собираются заниматься рыбалкой, преобладают женщины (29% против 11% мужчин) и россияне с низким уровнем доходов (28% против 16% людей с хорошим и отличным материальным положением).

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Ранее две трети россиян признались, что ездят на автомобилях старше шести лет. А ещё исследование показало, что чаще россияне покупают уже подержанные автомобили — так ответили 68% опрошенных.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Ольга Годуненко

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