Власти в Иране сообщили о смерти исполнителя теракта в мавзолее Шах-Черах

Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался от полученных при задержании травм. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

Лайф рассказывал, что более 15 человек погибли, ещё 40 пострадали в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Изначально сообщалось о трёх нападавших, однако позднее стало известно, что террористов было двое, причём второй находился неподалёку от мавзолея. Преступник начал обстреливать собравшихся возле святыни паломников из автомата.