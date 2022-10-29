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29 октября, 11:26

Власти в Иране сообщили о смерти исполнителя теракта в мавзолее Шах-Черах

Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался от полученных при задержании травм. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

Как заявил заместитель губернатора провинции Фарс, исполнитель теракта умер в больнице.

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Лайф рассказывал, что более 15 человек погибли, ещё 40 пострадали в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Изначально сообщалось о трёх нападавших, однако позднее стало известно, что террористов было двое, причём второй находился неподалёку от мавзолея. Преступник начал обстреливать собравшихся возле святыни паломников из автомата.

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Wikipedia / Roozbeh Taassob

Артур Лапсаков
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