Власти в Иране сообщили о смерти исполнителя теракта в мавзолее Шах-Черах
Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался от полученных при задержании травм. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
Как заявил заместитель губернатора провинции Фарс, исполнитель теракта умер в больнице.
Лайф рассказывал, что более 15 человек погибли, ещё 40 пострадали в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Изначально сообщалось о трёх нападавших, однако позднее стало известно, что террористов было двое, причём второй находился неподалёку от мавзолея. Преступник начал обстреливать собравшихся возле святыни паломников из автомата.
Wikipedia / Roozbeh Taassob