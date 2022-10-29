Эксперт Щербакова рассказала, как повысить свою эффективность

От каждого из сотрудников зависит продуктивность компании в целом, однако "заряда" работника хватает далеко не на всё время труда. Об этом в беседе с Лайфом напомнила доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова, которая дала несколько советов, как повысить свою эффективность. Так, эксперт выделила пять способов:

видение (представление) конечного результата;

вовлечение в него окружающих людей;

нетворкинг — установление новых связей и эффективность работы со старыми;

планирование времени (дня, недели, месяца, года);

создание преемственности и непрерывности работы компании.

Однако этого может быть мало. По мнению Щербаковой, важно ещё умение работать вопреки. Например, сотрудник продумал план действий, составил презентацию, показал её коллегам, однако один из присутствующих заявил, что у компании в бюджете не предусмотрены такие затраты. В подобной ситуации не все настроены на преодоление препятствий.

"При этом важно не оно само (преодоление. — Прим. Лайфа), а насколько эффективно вы подойдёте к нему и как поведёте себя перед лицом этого препятствия. В конце концов, оно только закалит ваш характер. Желание и умение защитить своё предложение вопреки в результате повысит и вашу эффективность как сотрудника, и работу всей вашей команды в целом", — подчеркнула Щербакова.

Она добавила, что по-настоящему эффективный сотрудник должен уметь ценить время и грамотно его использовать. В частности, руководителям в этом случае поможет правильное обращение к подчинённым в письме. Для этого подойдёт формулировка: "Если вы сможете сделать это к 16:00, вы поможете нашей команде выиграть сразу в нескольких направлениях". Эксперт пояснила, что такое обращение увеличит эффективность работы, ведь людей чётко ограничили во времени. К тому же так начальник покажет коллегам перспективы и ценность их деятельности, а вместо авторитарного стиля использует партнёрский, что явно усилит желание коллектива выполнить поручение.

Для повышения эффективности стоит также "зажечь вдохновляющий огонь" в себе и других сотрудниках. Не стоит забывать и про оптимизм.

"В нём заключена огромная сила — сила веры. Единственный способ перейти на следующий уровень — дойти до точки невозврата и преодолеть её, не задумываясь ни на секунду о возможности или невозможности её преодоления", — заключила Щербакова.