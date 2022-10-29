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29 октября, 11:44

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Российские военные уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.

Также были поражены четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских военнослужащих.

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ. Вместе с тем подбито 40 танков, БМП и гаубиц.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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