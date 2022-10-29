ВСУ потеряли свыше 70 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он.
Конашенков подчеркнул, что благодаря артиллерии и авиации РФ удалось уничтожить более 70 украинских бойцов, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа противника.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки. Объекты поражены в населённых пунктах ДНР, а также Харьковской и Херсонской областях.
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