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Опубликовано 29 октября 2022, 11:54

ВСУ потеряли свыше 70 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что благодаря артиллерии и авиации РФ удалось уничтожить более 70 украинских бойцов, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа противника.

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили девять пунктов управления ВСУ за сутки. Объекты поражены в населённых пунктах ДНР, а также Харьковской и Херсонской областях.

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Евгения Колесникова
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