ВСУ потеряли свыше 70 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что благодаря артиллерии и авиации РФ удалось уничтожить более 70 украинских бойцов, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа противника.