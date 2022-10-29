Отсидел более 16 лет без обвинения: Власти США освободили старейшего заключённого Гуантанамо

Самый старый заключённый печально известной тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе вернулся домой в Пакистан. 75-летний Саиф Улла Парача получил одобрение на освобождение после более чем 16 лет содержания под стражей.

"Министерство завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился с семьёй", — сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

Пакистанец содержался под стражей по подозрению в связях с "Аль-Каидой"*, американские власти утверждали, что мужчина помог провести финансовую операцию во время теракта 11 сентября 2001 года. Однако официальных обвинений против Парачи не выдвигалось. В мае текущего года он был оправдан комиссией по надзору за заключёнными.

Ранее Лайф сообщал, что США задумались об окончательном закрытии Гуантанамо. Сейчас в тюрьме 36 заключённых, их содержание обходится бюджету каждый год в 540 миллионов долларов. При этом многие находятся там без суда на протяжении уже двух десятков лет.