Украинские силовики ударили по речному порту Херсона
ВС РФ сбили три снаряда HIMARS в районе порта Херсона
Украинские силовики нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В районе речного порта было сбито три HIMARS, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС. Однако в результате российские военные смогли помешать им.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ