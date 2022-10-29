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29 октября, 12:29

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

ВС РФ сбили три снаряда HIMARS в районе порта Херсона

Украинские силовики нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В районе речного порта было сбито три HIMARS, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец"

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС. Однако в результате российские военные смогли помешать им.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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