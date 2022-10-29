Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Украинские силовики нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В районе речного порта было сбито три HIMARS, пострадавших нет", — говорится в сообщении.