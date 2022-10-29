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Опубликовано 29 октября 2022, 12:29

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

ВС РФ сбили три снаряда HIMARS в районе порта Херсона

Украинские силовики нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В районе речного порта было сбито три HIMARS, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец"
При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец"

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС. Однако в результате российские военные смогли помешать им.

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Евгения Колесникова
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