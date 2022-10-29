Депутат Гурулёв объяснил, как ракеты "Кинжал" помогут РФ в случае конфликта с НАТО

В случае вооружённого конфликта России и НАТО в первую очередь будут задействованы авиационные и ракетные войска. При этом у ВС РФ на вооружении есть ракеты "Кинжал", готовые потопить любой корабль альянса, рассказал в эфире шоу "Дайте сказать!" член Комитета Госдумы по обороне лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Гурулёв объяснил, почему российские ракеты "Кинжал" не позволят НАТО вступить в конфликт с РФ. Видео © LIFE

"Томагавки" у них в основе морского базирования. Против них есть очень хорошая вещь — "Кинжал", потому что один "Кинжал" любое это корыто натовское сразу с ходу потопит, причём гарантированно. И они это прекрасно понимают. Не просто так МиГ-31 прилетели в Белоруссию, они не для Украины прилетели, я вас уверяю. Это как раз на корабельную ударную группировку противника, которые с ракетами "Томагавк", — сказал парламентарий.

С той же задачей истребители, оснащённые "Кинжалами", находятся в Сирии. Депутат заметил, что, когда кто-то в США кричит о том, что они на авианосце готовы работать против России, для нашей страны это является жирной целью, по которой промахнуться будет крайне сложно. Войска альянса сухопутно никогда не пойдут в атаку, предупредил Гурулёв, потому что они так не действуют.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Гурулёв рассказал, не станет ли столкновение с НАТО началом ядерного апокалипсиса, какое ещё оружие припасено у нашей армии и чем может обернуться потенциальная угроза Калининграду. Посмотреть выпуск можно по ссылке.