Актёр Генри Кавилл сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи
Звезда сериала "Ведьмак" актёр Генри Кавилл получил роль в новом шпионском триллере режиссёра Гая Ричи. По данным Deadline, речь идёт о фильме "Министерство неджентльменской войны". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о тайной организации бывшего британского премьера Уинстона Черчилля и автора книг о Джеймсе Бонде Яна Флеминга во время Второй мировой войны.
"Нетрадиционные и совершенно "неджентльменские" боевые приёмы тайного отряда против нацистов помогли изменить ход войны и отчасти породили современное подразделение Black Ops", — говорится в публикации издания.
Кавилл будет играть главу тайного сообщества, компанию ему составит актриса Эйса Гонсалес, которая сыграет снайпера с необычными шпионскими способностями. Стоит отметить, что Гай Ричи писал сценарий триллера вместе с Арашем Амелем. Они основывались на произведении военного корреспондента Дэмиена Льюиса. Продюсером картины будет Джерри Брукхаймер, дата старта проекта намечена на январь следующего года, он будет запущен в Турции.
Ранее Лайф писал, что немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер, наиболее известный по ролям в картинах "Достучаться до небес" и "Бесславные ублюдки", снимется в российско-немецком фильме "Шпион". Там он сыграет отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера.
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