Актёр Генри Кавилл сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи

Звезда сериала "Ведьмак" актёр Генри Кавилл получил роль в новом шпионском триллере режиссёра Гая Ричи. По данным Deadline, речь идёт о фильме "Министерство неджентльменской войны". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о тайной организации бывшего британского премьера Уинстона Черчилля и автора книг о Джеймсе Бонде Яна Флеминга во время Второй мировой войны.

"Нетрадиционные и совершенно "неджентльменские" боевые приёмы тайного отряда против нацистов помогли изменить ход войны и отчасти породили современное подразделение Black Ops", — говорится в публикации издания.

Кавилл будет играть главу тайного сообщества, компанию ему составит актриса Эйса Гонсалес, которая сыграет снайпера с необычными шпионскими способностями. Стоит отметить, что Гай Ричи писал сценарий триллера вместе с Арашем Амелем. Они основывались на произведении военного корреспондента Дэмиена Льюиса. Продюсером картины будет Джерри Брукхаймер, дата старта проекта намечена на январь следующего года, он будет запущен в Турции.