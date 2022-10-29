МВД ЛНР: Союзные войска успешно продвигаются в районе Соледара и Артёмовска в ДНР

Союзные силы успешно продвигаются в районе Соледара и Артёмовска в Донецкой Народной Республике, противник несёт огромные потери. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Наши подразделения методично выбивают противника. День за днём сотня за сотней их (бойцов ВСУ. — Прим. Лайфа) ложится. Такие потери Украина, наверное, не ожидала последние три-четыре месяца, они превзойдут все остальные", — приводит ТАСС его слова.

В настоящее время союзные силы по всей линии боевого соприкосновения уничтожают не только живую силу, но и военную технику ВСУ, добавил Киселёв.