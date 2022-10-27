В Подмосковье священнослужитель умер, отравившись мухоморами

37-летний священнослужитель скончался в Подмосковье после того, как наелся мухоморов. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что мужчина служил клириком в Михаило-Архангельском храме в селе Михайловская Слобода и в одиночку снимал квартиру. Именно там спустя трое суток и было найдено его бездыханное тело с остатками сушёных грибов. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.

Стоит отметить, что отравление грибами смертельно опасно, поэтому вместо самолечения следует сразу обратиться в больницу. Что делать до приезда скорой и какие две ошибки нельзя допускать, Лайфу рассказала врач, научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова. По её словам, есть в это время ничего нельзя, только пить воду. Из-за этой ошибки состояние может сильно ухудшиться, и вряд ли после этого с рвотой выйдут грибы.