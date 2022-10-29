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29 октября, 13:08

"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ, забив шесть мячей

<p>Фёдор Смолов радуется после забитого мяча. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcdm_official?roistat_visit=2282909&z=photo-41922026_457313257/wall-41922026_858060" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Фёдор Смолов радуется после забитого мяча. Обложка © VK / ФК "Динамо" Москва

Московское "Динамо" разгромило подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Забитыми мячами отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я и 89-я). Единственный мяч подмосковной команды в компенсированное к матчу время забил Илья Садыгов, реализовав пенальти.

Бело-голубые набрали 26 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, "Химки" идут на предпоследней, 15-й, строчке с девятью баллами. Стоит отметить, что последние два матча подмосковный клуб под руководством Спартака Гогниева проиграл с общим счётом 1:11.

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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над забывшими о победах "Химками". Он оценил идею клуба пригласить в команду православного священника, заметив, что можно принести также пенёк в раздевалку или лопух.

Артур Лапсаков

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