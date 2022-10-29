"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ, забив шесть мячей

Московское "Динамо" разгромило подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Забитыми мячами отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я и 89-я). Единственный мяч подмосковной команды в компенсированное к матчу время забил Илья Садыгов, реализовав пенальти.

Бело-голубые набрали 26 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, "Химки" идут на предпоследней, 15-й, строчке с девятью баллами. Стоит отметить, что последние два матча подмосковный клуб под руководством Спартака Гогниева проиграл с общим счётом 1:11.