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29 октября, 13:11

МВД ЛНР: Наёмники отказываются воевать на стороне Украины

Иностранные наёмники, которые прибыли для участия в боевых действиях в составе ВСУ, стали отказываться воевать на стороне Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наёмники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода", — сказал он.

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А ранее сообщалось, что в Запорожье произошёл взрыв. После этого в небо поднялся большой столб дыма. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, это под ударом оказался алюминиевый комбинат, где базируются иностранные наёмники.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Светлана Оперук

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