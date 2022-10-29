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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 13:11
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МВД ЛНР: Наёмники отказываются воевать на стороне Украины

Иностранные наёмники, которые прибыли для участия в боевых действиях в составе ВСУ, стали отказываться воевать на стороне Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наёмники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода", — сказал он.

Путин заявил, что расползание иностранных наёмников с боевым опытом надо пресекать
Путин заявил, что расползание иностранных наёмников с боевым опытом надо пресекать

А ранее сообщалось, что в Запорожье произошёл взрыв. После этого в небо поднялся большой столб дыма. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, это под ударом оказался алюминиевый комбинат, где базируются иностранные наёмники.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Евгения Колесникова
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