МВД ЛНР: Наёмники отказываются воевать на стороне Украины

Иностранные наёмники, которые прибыли для участия в боевых действиях в составе ВСУ, стали отказываться воевать на стороне Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наёмники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода", — сказал он.