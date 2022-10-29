Врач раскрыла, как побороть синдром "отложенного понедельника" и начать правильно питаться

Пожалуй, каждый человек хоть раз в своей жизни пытался перейти на здоровое питание и непременно начинал это "с понедельника". Однако часто такое откладывание заканчивается поражением. О том, как же всё-таки научиться сбалансированно питаться, Лайфу рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Специалист отметила, что при переходе на здоровый образ жизни в первую очередь важно привести в порядок водный баланс. При этом следует помнить, что норма у каждого человека своя. Обычно, по словам врача, на каждый килограмм тела должно приходиться 30 миллилитров воды.

"То есть примерно это должно быть от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от работы выделительной системы, почек и отёков в организме. Надо пить правильно воду, то есть с утра просыпаемся, на голодный желудок запускаем организм и выпиваем один или два стакана чистой воды, через 30 минут должен следовать завтрак", — сказала Писарева, подчеркнув, что в течение дня следует выпивать стакан воды каждые два часа.

При этом необходимо стараться выбирать воду щелочную или же обогащённую дополнительно минералами. Также при переходе на здоровый образ жизни медик советует избавиться от "мусорной еды". К ней относятся полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сосиски, готовые супы и салаты, чипсы, сухарики и так далее. Кроме того, следует избавиться от пакетированных соков, алкоголя и газировки. Питаться нужно более простой и целостной пищей, наполненной овощами и клетчаткой.

Писарева подчеркнула, что параллельно с вышеуказанными пунктами крайне важно наладить режим питания. Речь идёт о приёме пищи в одни и те же часы, их кратности, а также соблюдении определённых интервалов между ними.

"В классической схеме системы питания завтрак должен наступить до девяти утра, он должен содержать 30–35% суточной калорийности рациона. Далее — какой-то полезный перекус, и в районе двух часов — обед. Он может включать в себя крупы, мясную, рыбную продукцию и овощи. Ужин должен быть самым лёгким, нужно ужинать за два-три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться", — резюмировала собеседница.