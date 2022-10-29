Эти 10 мужских привычек бесят всех женщин без исключения

Нередко на первых стадиях любовных отношений партнёры ругаются из-за недопонимания. Различия между женщиной и мужчиной на деле не настолько уж и сильны, но вот определённые привычки каждого партнёра могут по-настоящему раздражать и злить обоих. Какие особенности поведения, присущие мужчинам, женщины на дух не переносят? Лайф собрал 10 ужаснейших мужских привычек.

1. Скупость на похвалу и комплименты

Начать, наверное, стоит с самого банального и распространённого недостатка. Большинство мужчин достаточно скупы на похвалу и добрые слова, поэтому их вторые половинки чаще всего слышат что-то банальное вроде "да нормально ты выглядишь". Обиднее всего, что в начале отношений все женщины, со слов мужчин, "богини красоты", а потом скатываются на уровень "нормальных". Как-то несправедливо.

2. Привычка разбрасывать вещи где попало

Мужская привычка разбрасывать вещи где попало очень бесит женщин. Хотя, будем честны, девушки тоже бывают неряшливы. Фото © Shutterstock

Следующая привычка, которая способна вывести из себя любую женщину, — разбрасывание мужчиной одежды и вещей по всему дому. Непонятно, почему нельзя приучить себя переодеваться около шкафа, чтобы сразу раскладывать и развешивать всё по местам. Особенно бесят валяющиеся на полу или висящие на спинке дивана носки не первой свежести.

3. Забывать про важные даты

Когда партнёр чего-то не помнит, в женщину это вселяет мысль, что только она работает над отношениями и их сохранением. Хотя на деле мужчина может невероятно любить избранницу. Именно привычка кавалера забывать годовщины или другие важные даты часто становится основой для скандалов. И оно понятно почему. Дорогие парни, даже если вы относитесь скептически к каким-либо ритуалам в отношениях, делайте пометки в календаре хотя бы ради любимой. Запомнить дату свадьбы или день, когда познакомились, не так уж и сложно. Тем более что партнёрша каждый год про них напоминает.

4. Привычка перекладывать домашние обязанности на женщину

Привычка парней перекладывать домашние обязанности на девушек тоже раздражает представительниц хрупкой половины человечества. Фото © Shutterstock

В топе самых раздражающих мужских привычек обязательно будет и эта. Думать, что заниматься домашними делами — обязанность исключительно женская, в корне неверно. Вы живёте с любимой леди в одном пространстве. Так почему наводить чистоту для вас обоих должна только она? То, что так было принято когда-то в древности, не значит, что это правильно и актуально в наше время. Сейчас женщины работают наравне, а то и больше мужчин. Не нужно взваливать на их хрупкие плечи ещё и быт. Если партнёр по-настоящему любит вторую половинку, не увидит ничего стыдного в том, чтобы помыть посуду или приготовить ужин для семьи.

5. Любоваться на других девушек в социальных сетях

Некоторые представители сильного пола начнут оправдывать эту свою ужасную привычку тем, что, даже находясь в отношениях, альфа-самец в них остаётся. Они же просто смотрят, к чему тут можно придираться. Однако дамы считают такое поведение как минимум странным, а как максимум недопустимым и равным измене. Зачем засматриваться на других женщин, если есть та, которую любишь? Можно, конечно, мельком глянуть на прохожих на улице, потому что так делают все. Но целенаправленно искать полуголых красоток в соцсетях, чтобы поразглядывать, не стоит — такая привычка женщин очень бесит.

6. Играть в "хорошего парня"

Партнёр, который постоянно пытается убедить избранницу в том, что та сделала правильный выбор, отдав ему руку и сердце, настораживает. За всеми этими рассказами, какой он хороший парень, явно скрывается что-то не то, иногда даже нечто плохое. Женщины терпеть не могут, когда им пускают пыль в глаза. А всё скрытое рано или поздно станет явным.

7. Отказываться лечиться, когда заболел

Привычка парней никогда не ходить к врачам по собственной воле злит женщин. Фото © Shutterstock

Некоторые мужчины изображают из себя невероятных бруталов, но словно маленькие дети боятся врачей и таблеток. Вспомните, сколько у вас есть знакомых среди представителей сильной половины человечества, которые отмахиваются от предложения проверить здоровье по расписанию. Большинство мужчин, когда хворают, терпят до последнего, раздражая женщин тем, что упрямятся и сами себе делают больнее. Поэтому привычка кавалеров жить по принципу "само пройдёт" очень злит дам.

8. Привычка не помогать любимой с походом в магазин

Помимо того что домашние обязанности взваливают на женщину, многие кавалеры не ходят за продуктами, ведь ненавидят шопинг. Поэтому никто уже не удивляется, видя девушку с тяжёлыми пакетами продуктов в руках. Но разве это правильно? Мужчина по природе физически сильнее, однако мысль прийти на помощь хрупкой избраннице появляется далеко не у всех.

9. Не знать, где лежат его вещи

Мужская привычка превращать жену в маму многих дам очень раздражает. Фото © Shutterstock

"Наташ, а где лежат мои любимые синие брюки?" Ещё одна невероятно раздражающая привычка в поведении парней — спрашивать у второй половинки, где найти его вещи. Откроем тайну, уважаемые мужчины. Ни одна женщина по ночам не перекладывает вашу одежду и уж точно её не прячет. Так что предметы гардероба ровно там, где вы их и оставили. Привычка превращать жену в маму, которая должна подносить, стирать и одевать, многих дам очень раздражает.

10. Напиваться до потери пульса

Больная тема в жизни многих женщин, а если точнее, их мужчин, — алкоголь. Конечно, взрослый человек сам определяет досуг, и запрещать ему что-то не имеет порой смысла. Однако больше всего злит и бесит девушек не сам факт употребления алкогольных напитков, а неумение и нежелание себя контролировать. Зачем напиваться в хлам, если можно уменьшить дозу спиртного, научиться вовремя останавливаться? Непонятно.