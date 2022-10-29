Учёные выяснили, что развитие болезни Паркинсона зависит от состояния кишечника

Британские учёные считают, что между заболеваниями головного мозга и бактериями в кишечнике есть тесная связь, разгадка которой позволит врачам успешно бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В ходе исследования группа нейробиологов установила, что в организме людей с деменцией и дегенеративными расстройствами было выявлено повышенное содержание воспалительных бактерий, нежели у здорового человека. К примеру, у 26 испытуемых с болезнью Паркинсона, как оказалось, была нарушена микрофлора кишечника. Так, 14 пациентам стали давать пребиотики с содержанием полезных бактерий, а остальным — плацебо. Через три месяца пациенты, которые принимали пребиотики, заявили, что ощущения от заболеваний стали менее острыми. Также у них наладилась работа кишечника.

Стоит отметить, что более двух столетий назад Джеймс Паркинсон, в честь которого и назвали болезнь, предупреждал о проблемах со стулом у людей, страдающих этим недугом. Подтвердить же его гипотезу учёные додумались только сейчас.