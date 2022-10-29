Учёные выяснили, что развитие болезни Паркинсона зависит от состояния кишечника
The Telegraph: Между заболеванием мозга и состоянием кишечника есть тесная связь
Британские учёные считают, что между заболеваниями головного мозга и бактериями в кишечнике есть тесная связь, разгадка которой позволит врачам успешно бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает газета The Telegraph.
В ходе исследования группа нейробиологов установила, что в организме людей с деменцией и дегенеративными расстройствами было выявлено повышенное содержание воспалительных бактерий, нежели у здорового человека. К примеру, у 26 испытуемых с болезнью Паркинсона, как оказалось, была нарушена микрофлора кишечника. Так, 14 пациентам стали давать пребиотики с содержанием полезных бактерий, а остальным — плацебо. Через три месяца пациенты, которые принимали пребиотики, заявили, что ощущения от заболеваний стали менее острыми. Также у них наладилась работа кишечника.
Стоит отметить, что более двух столетий назад Джеймс Паркинсон, в честь которого и назвали болезнь, предупреждал о проблемах со стулом у людей, страдающих этим недугом. Подтвердить же его гипотезу учёные додумались только сейчас.
Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника. Она предупредила, что употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника у людей с дивертикулярной болезнью.
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