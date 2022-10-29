Врач перечислил причины развития рака почек

В период холодов здоровью почек следует уделять особое внимание. И хоть рак этого органа находится на 14-м месте по распространённости среди онкологических заболеваний, это не значит, что диагноз редкий. Основная причина возникновения опухолевого новообразования — генные мутации. Однако провоцировать его могут и другие факторы. Среди них курение, уверен онкоуролог, кандидат медицинских наук и андролог Карен Мкртчян.

"Статистика показывает, что в таком случае риск возрастает с 30 до 60%. При отказе от курения в течение 25 лет шанс заболеть онкологией снижается на 15%", — рассказал Мкртчян "Газете.ru".

Важно, по мнению врача, и не переедать, так как ожирение тоже является одной из причин, приводящих к новообразованию в почках. Лишний вес увеличивает риск развития рака на 20%. Среди влияющих на болзень факторов специалист назвал и опасные профессии, например, если человек контактирует с красителями и нефтью. Кроме того, на здоровье органа влияет и чрезмерное употребление анальгетиков. Ацетаминофен или парацетамол и неаспириновые противовоспалительные препараты повышают риск появления недуга, если употреблять их более десяти лет. Поэтому перед приёмом этих безрецептурных лекарств всё же лучше посоветоваться с врачом.

Мкртчян также рассказал, что бывает после определения стадии заболевания. По его словам, в результате консилиума врачами составляется план лечения, в том числе в него могут входить хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Основным же методом остаётся оперативное удаление почки.

"Внимательное отношение к здоровью почек обеспечивает начало своевременного лечения. Поэтому при подозрительных сигналах организма, таких как боль при мочеиспускании, длительное повышение температуры тела или наличие крови в моче, незамедлительно обращайтесь к специалисту", — посоветовал врач-уролог.