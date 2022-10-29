Число жертв давки в Сеуле выросло до 120 человек

Власти Южной Кореи подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. При этом пострадало не менее 100 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на руководство страны.

Видео с места трагедии в Сеуле, где из-за давки погибло не менее 120 человек. Видео © Twitter / SprinterMonitor / younggyokim / sirajnoorani

На видео с места происшествия, которые появились в соцсетях, можно заметить, как в толпе работают спасатели, а тела погибших кладут прямо на улице, прикрывая их тканью.