Число жертв давки в Сеуле выросло до 120 человек
Власти Южной Кореи подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. При этом пострадало не менее 100 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на руководство страны.
Видео с места трагедии в Сеуле, где из-за давки погибло не менее 120 человек. Видео © Twitter / SprinterMonitor / younggyokim / sirajnoorani
На видео с места происшествия, которые появились в соцсетях, можно заметить, как в толпе работают спасатели, а тела погибших кладут прямо на улице, прикрывая их тканью.
Напомним, трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться некая знаменитость. Изначально сообщалось о минимум 59 погибших и 150 пострадавших. Власти страны уже отреагировали на произошедшее.
Twitter / SprinterMonitor