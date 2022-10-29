Украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки под Херсоном плохо обученными бойцами

ВСУ имитируют атаки под Херсоном, используя для этого плохо обученные подразделения. Об этом заявил украинский военнопленный на видео, которое разместило Минобороны в телеграм-канале.

Украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки под Херсоном. Видео © Telegram / Минобороны России

"В Херсонской [области], понимаете, это я вообще не могу понять — для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы. Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление", — рассказал он.

По словам бойца, командование однажды заявило, что лесопосадки перед солдатами пустые и противника там почти не бывает. Руководство уверяло украинских военных, что они смогут продержаться. Пленный подчеркнул, что начальству было не жалко бойцов Незалежной.

Кроме того, мужчина пожаловался, что после трёх часов наступления украинским военным не помогали, их не эвакуировали, причём плохо обученные подразделения в итоге оказались в окружении. Кроме того, по солдатам била не только российская артиллерия, но и украинская. Пленный добавил, что его подразделение не получало каких-либо команд, из-за чего он решил сдаться.