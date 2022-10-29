Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре
В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадал технический парк коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре. Об этом в телеграм-канале сообщил глава местной администрации Александр Волга. Он уточнил, что обошлось без жертв.
Предприятие оперативно восстанавливают, чтобы быстрее запустить технику для уборки города, заявил глава Энергодара.
"Попытка украинских СМИ обвинить Вооружённые силы РФ в обстреле коммунального предприятия не выдерживает никакой критики. Мы всеми силами стараемся восстановить "Проминь" и запустить как можно больше техники для уборки нашего города, чтобы содержать Энергодар в чистоте и порядке", — написал Волга.
Ранее Лайф сообщал о том, что украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса" в Энергодаре. Там проживали сотрудники "Росэнергоатома", но в момент прилёта их в здании не было. Незадолго до этого Энергодар оказался полностью обесточен из-за удара по подстанции "Луч", который нанесли Вооружённые силы Украины из американской РСЗО HIMARS.
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