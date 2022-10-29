Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре

В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадал технический парк коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре. Об этом в телеграм-канале сообщил глава местной администрации Александр Волга. Он уточнил, что обошлось без жертв.

"Попытка украинских СМИ обвинить Вооружённые силы РФ в обстреле коммунального предприятия не выдерживает никакой критики. Мы всеми силами стараемся восстановить "Проминь" и запустить как можно больше техники для уборки нашего города, чтобы содержать Энергодар в чистоте и порядке", — написал Волга.