ТАСС: РФ пока не уведомила Турцию о приостановке участия в зерновой сделке
Российская сторона пока не уведомила Турцию о приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.
"В Анкаре пока не получали уведомлений о приостановке участия России в зерновой сделке. Поэтому комментарии преждевременны", — говорится в сообщении агентства.
Ранее Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Такое решение, как пояснили в ведомстве, было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе. Сроки приостановки сделки пока не определены.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
Shutterstock