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29 октября, 15:36

ТАСС: РФ пока не уведомила Турцию о приостановке участия в зерновой сделке

Российская сторона пока не уведомила Турцию о приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.

"В Анкаре пока не получали уведомлений о приостановке участия России в зерновой сделке. Поэтому комментарии преждевременны", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Такое решение, как пояснили в ведомстве, было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе. Сроки приостановки сделки пока не определены.

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Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

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Shutterstock

Наталья Исакова

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