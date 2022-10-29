ТАСС: РФ пока не уведомила Турцию о приостановке участия в зерновой сделке

Российская сторона пока не уведомила Турцию о приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.

"В Анкаре пока не получали уведомлений о приостановке участия России в зерновой сделке. Поэтому комментарии преждевременны", — говорится в сообщении агентства.